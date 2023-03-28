На юго-западе Петербурга появится трехэтажный детский сад

Сотрудники петербургского Госстройнадзора санкционировали строительство детского сада рядом с перекрестком проспекта Буденного и проспекта Ветеранов в Красносельском районе, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Садик способен будет принять 220 детей, которых поделят на 12 групп. Воспитанники из разных возрастных групп будут заниматься на разных этажах, вход в здание для них тоже разделят.

Площадь будущего трехэтажного учреждения превысит 4 тысячи кв. метров. Строительные работы ООО "Сэтл Инвест" должно завершить к весне следующего года. Возведение детского сада - часть обязательств перед Смольным, взятых на себя компанией в рамках строительства ЖК "Солнечный город".

Накануне петербургское правительство утвердило выделение участка земли на улице Шкапина под строительство детского сада, который город получит от компании "Антарес" бесплатно.