КСП нашла более 85 нарушений в МО "Посадский"

Контрольно-счетная палата выявила более 85 нарушений при проверке деятельности МО "Посадский" в период с 2021 по 2022 год. Большинство из них нашли в сфере муниципальных закупок: оплаченные новогодние подарки не соответствовали требованиям, а детское игровое оборудование было приобретено по завышенной цене. В одной из песочниц в округе поменяли песок, не заменив старый, а условия закупки на благоустройство площадок содержали требования, ограничивающие конкуренцию. Отчет рассмотрен прокуратурой.

Также в ходе проверки было обнаружено неэффективное использование бюджетных средств. МО оплачивало подписку на информационный справочник, которым пользовался лишь один житель раз в месяц.

Кроме того, КСП нашла нарушения бюджетно-финансового законодательства. В частности, ошибки были допущены при составлении и ведении бюджетной росписи, кассового плана и бухгалтерского учета.

Выяснилось, что муниципальное образование оплачивало нужды одной из школ в Петроградском районе. Среди них организация спортивного мероприятия, покупка дневников и экспоната для школьного музея. В КСП подчеркнули, что финансирование школ осуществляется из городской казны. Еще муниципалы потратили деньги на демонтаж оборудования, которое не относится к муниципальной собственности и оплатили билеты на зрелищные материалы для жителей других муниципалитетов.

Ранее КСП рассказала о другом муниципалитете в Петроградском районе. В МО "Петровский" нашли более 230 нарушений за три года.

Константин Леньков