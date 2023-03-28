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Новости 13:52

СК возбудил уголовное дело о халатности после смерти троих курсантов в ВАС им. Будённого

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело о халатности после смерти троих курсантов в ВАС им. Будённого

ВСУ СК по Западному военному округу возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) после смерти троих курсантов на территории Военной академии связи им. Будённого в Сертолово, передаёт "Фонтанка".

По предварительной версии, молодые люди могли умереть из-за отправления некими веществами. Предположительно, наркотическими.

О том, есть ли в деле какие-то подозреваемые, информации нет.

Утром 27 марта вернувшимся из увольнительной курсантам неожиданно стало плохо, у них пошла пена изо рта, появились признаки эпилептического припадка, после чего они скончались. Уточняется, что двое из них были из Нальчика, а ещё один из Владивостока. Молодые люди проходили службу по контракту.


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