Ремонт набережной Мойки возле Поцелуева моста займет полгода

В Петербурге стартовал капитальный ремонт правого берега набережной реки Мойки на отрезке от Поцелуева до Краснофлотского мостов, о чем сообщает пресс-служба ГБУ "Мостотрест". Работы на 35-метровом участке набережной в исполнении АО "Стройинвест" займут полгода.

На сегодняшний день подрядчик демонтировал перильное ограждение и карнизные камни. В дальнейшем он должен будет снять металлическую решетку и гранитные тумбы ограждения. К октябрю вдоль реки установят новую железобетонную стенку. В свою очередь, гранитные детали, решетки из чугуна и различные декоративные элементы ожидает реставрация.

На время работ сузили проезжую часть, в связи с чем водителей большегрузов предупреждают о трудностях и взывают к бдительности.

фото: mostotrest-spb.ru