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Новости 19:45

Разрушенную деревянную дачу в Павловске сняли с государственной охраны

фото ЗакС политика Разрушенную деревянную дачу в Павловске сняли с государственной охраны

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) 28 марта опубликовал распоряжение, согласно которому руинированная дача Панфиловой в парке "Мариенталь" (Павловск) исключается из перечня выявленных объектов культурного наследия.

Речь идет о фрагментах деревянного здания по адресу улица Красного Курсанта, 11. Построенное в 1870-х годах, в XXI веке здание уже дважды горело.

Как указывает издание "Канонер", в прошлом десятилетии существовал план отремонтировать и приспособить объект для НИИ детской ортопедии и травматологии имени Турнера. Однако этой идее не суждено было реализоваться.

Два года назад историко-культурная экспертиза рекомендовала снять бывшую дачу с государственной охраны.

фото: Виктор М., Citywalls.ru


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