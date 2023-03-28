Депутаты МО "Южно-Приморский" предложат обязать муниципалитеты вести онлайн-трансляции заседаний

Совет МО "Южно-Приморский" обратится к Законодательному собранию Петербурга с предложением закрепить в городском законе норму об обязательных онлайн-трансляциях заседаний муниципалов. Инициативу поддержали на муниципальном заседании 28 марта, сообщил ЗАКС.Ру депутат Валерий Веремейчик. В ближайшие дни совет отправит документ в ЗакС.

"В настоящее время многие органы власти осуществляют трансляции своих заседаний, в том числе Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Законодательное Собрание и Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга. С 2013 года требование о ведении трансляции заседаний представительного органа содержится в законе города Москвы "Об организации местного самоуправления в городе Москве"" - говорится в пояснительной записке к проекту закона (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Депутаты уверены, что такая норма положительно скажется на открытости органов местного самоуправления и сделает "власть более публичной". Кроме того, мундепы таким образом хотят поддержать коллег, которые ранее обращались в парламент с аналогичным предложением.

Еще в 2019 году с такой же инициативой выступили депутаты МО № 72, но предложение так и не было рассмотрено на пленарном заседании. Лишь в марте 2023 года, спустя 2,5 года, главе МО № 72 сообщили, что смогут обсудить этот вопрос в апреле-мае на заседании комиссии по организации публичной власти.

Константин Леньков