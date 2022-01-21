Швец попросил ЗакС рассмотреть законопроект о трансляция муниципальных советов

Глава МО № 72 Павел Швец (Партия Роста) обратился к председателю Законодательного собрания Петербурга с просьбой рассмотреть в городском парламенте проект закона об обязательных трансляциях заседаний местных советов. Об этом муниципал сообщил в личном Telegram-канале.

В своем обращении Швец напомнил, как в недавнем выступлении в ЗакСе Бельский заявил о новом векторе открытости городского парламента. Глава МО № 72 также напомнил, что в соответствии с Конституцией органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти, а один из ее принципов — гласность в своей деятельности.

"Думаю, этот проект не менее важен, чем проект о размещении флага и герба Санкт-Петербурга в кабинетах глав муниципалитетов", - отметил Швец.

МО № 72 внес проект закона о трансляциях в муниципалитетах еще в декабре 2019 года. Документ так и не рассмотрели на пленарном заседании Заксобрания. Однако 30 января 2020 года парламентская комиссия по устройству государственной власти обсудила инициативу, оставив вопрос на усмотрение депутатов ЗакСа. Отметим, что проект закона на том заседании раскритиковала глава Сенного округа Наталия Астахова, в новом созыве ставшая депутатом городского парламента от "Единой России".