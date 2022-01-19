ЗакС, Шнур, снег

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Парламент Петербурга открыл весеннюю сессию. На первом заседании одобрили нового члена Горизбиркома и решили, какие флаги муниципалам ставить в кабинетах. Больше всего запомнилось выступление спикера Александра Бельского. Он раскритиковал Сергея Шнурова, не называя его по имени, и призвал депутатов устраивать стримы для избирателей. Некоторые уже работают над этим.

Очередная сессия в Мариинском дворце традиционно началась с речи председателя. На этот раз главной темой выступления стала открытость. Александр Бельский распорядился публиковать стенограммы заседаний на сайте ЗакСа, создать молодежный парламент, куда возьмут даже парня "с сережкой в ухе", и больше общаться с народом. В частности, председатель рекомендовал депутатам на фоне высокой заболеваемости коронавирусом устраивать "прямые линии", как это делает президент. По мнению Бельского, такие стримы можно организовать во "ВКонтакте" или на других информационных площадках.

ЗАКС.Ру опросил нескольких парламентариев. Большинство из них подтвердили, что готовы общаться с народом "онлайн".

- Если [председатель] сказал, значит, будем, - ответила единоросс Любовь Егорова.

Обещал подумать над освоением нового для себя формата и член фракции КПРФ Борис Зверев.

- Я "ВКонтакте" зарегистрирован. Делать прямые эфиры? Я записал это себе. Думаю, что можно и нужно это делать, - сказал Зверев.

Представитель "Единой России" Константин Чебыкин заметил, что уже предпринимал попытки подобных "прямых линий".

- Я уже стараюсь это делать. Были такие попытки, в том числе по вопросу ковида. Приглашали специалистов районного масштаба, а я был модератором, - рассказал депутат.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский отметил, что и без "прямых линий" постоянно реагирует на всевозможные обращения граждан в соцсетях.

- Это и есть "прямая линия" с утра до вечера. Называется она "24/7". У меня нет необходимости подражать Путину. С избирателями я, как и Александр Шишлов, общаюсь в непрерывном режиме. Поскольку они знают, что эффективнее всего обращаться к нам, - заявил Вишневский.

Единоросс Алексей Цивилев - один из пионеров прямых эфиров в ЗакСе. Он общается с избирателями "ВКонтакте" давно и регулярно. Следующий виртуальный прием должен был начаться через несколько часов после завершения пленарного заседания.

Отдельные народные избранники не то, что не проводят стримы с избирателями, но даже комментарии в своих сообществах и в личных профилях "ВКонтакте" не открывают. К слову, закрыты они и на странице у самого Бельского. Он, тем не менее, допустил, что тоже проведет "прямую линию".

Пока председатель ЗакСа откликнулся на другой тренд. Он присоединился к армии политиков, третий день критикующих группу "Ленинград" за клип "Пока так". ЗАКС.Ру рассказывал, как песня, высмеивающая городское руководство за плохую уборку Петербурга от снега и мусора, возмутила представителей власти. Чиновники и депутаты упрекают Сергея Шнурова в том, что тот использует матерные слова, взял мелодию из "Города над вольной Невой" и посмел сравнить состояние городских улиц с блокадным.

- Для нас основное - это не то, что происходит с точки зрения вывоза мусора. Это проблема, которую нужно решать, мы ее видим. Для нас петербуржцев основное - это чтобы не оскорбляли наш город. Город - это святое. Нас за святое трогать не нужно, - заявил с трибуны Бельский.

Осуждая творчество Шнурова, спикер ни разу не назвал исполнителя по имени. Он говорил только о "коллегах, которые пытаются привлечь к себе внимание" и "некоторых людях, которые называют свои группы, используя в этом названии название города". Позже на брифинге его спросили, почему он не упоминает фамилию певца.

- Я не конкретизирую какие-то вещи с конкретными людьми, поэтому не называю. Я говорю об определенных поступках, которые могут быть. Не хочу переходить на личности, - объяснил спикер.

Собственно, о проблемах с уборкой снега и вывозом мусора Бельский тоже высказался. Он дал поручения руководителям недавно созданных рабочих групп по этим вопросам, Дмитрию Павлову и Александру Ходоску, составить "тепловые карты" города. Карты должны показать, в каких районах проблемы есть, в каких решаются, а в каких уже решены. Председателю комиссии по городскому хозяйству Валерию Гарнецу тоже поручено подключиться. Он должен подумать, чем депутаты могут помочь исполнительной власти с уборкой снега. Бельский допустил, что ЗакС проведет весеннюю корректировку бюджета и выделит деньги на новую уборочную технику.

Позже проблему снега пытался поднять и оппозиционер Вишневский. Он заявил, что в парламент необходимо вызвать чиновников, ответственных за уборку города. Бельский на некоторое время отключил ему микрофон и заметил, что "яблочник" высказывается не по теме. ЗакС в это время обсуждал законопроект о необходимости главам муниципалитетов вывешивать флаг и герб Петербурга в своих кабинетах.

Наделив муниципалов новой заботой, депутаты доукомплектовали состав Горизбиркома. ЗакС одобрил представленную ЦИК кандидатуру психолога и арт-терапевта Ирины Артюховой. Еще в сентябре она руководила Центром общественных наблюдений при Общественной палате города. На парламентских выборах представители ОП не сделали ни одного заявления о выявленных ими нарушениях. Напротив, утверждали, что большинство полученных сообщений о проблемах не подтвердились. Теперь Артюхова сама будет отвечать за проведение выборов.

В самом конце заседания ЗакС утвердил новое положение о законопроектных работах. Рядовому депутату станет сложнее получить средства бюджета на оплату труда экспертов, которые помогают готовить инициативы. Теперь эти деньги начнут распределять только между парламентскими органами, причем половину суммы получит комитет по законодательству, который и инициировал изменение. Оппозиция встретила проект сдержанной критикой, но "против" проголосовали только пять человек.















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников