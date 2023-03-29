Россия планирует отменить роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией

Россия собирается отменить международный роуминг со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — Казахстаном, Арменией и Киргизией, пишут "Ведомости" в среду, 29 марта. Данная информация содержится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии, который передан мобильным операторам и Министерству экономики.

В комиссии попросили операторов в течение одного месяца передать ей данные о количестве абонентов, объёме оказываемых услуг и тарифах в период с января 2020 по декабрь 2022 года. Отдельно операторы должны отчитаться о своих доходах. До конца следующего года компаниям следует подготовить новую линейку "справедливых тарифов", которыми можно начать пользоваться в 2025 году.

Напомним, что на данный момент официально роуминг в РФ отменён с Белоруссией, однако опрошенные "Ведомостями" эксперты рассказали, что операторы в этом вопрос изловчились и нашли выход, став вводить ежедневные лимиты на звонки.