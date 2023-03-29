ЗакС может выступить с инициативой освободить гранты и субсидии от налогов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 29 марта в первом чтении поддержали федеральную инициативу об освобождении от уплаты налогов доходов в виде грантов и субсидий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс могут предложить депутатам Государственной думы.

Проект инициативы подготовил бюджетно-финансовый комитет (БФК). Авторы предлагают Госдуме расширить перечень доходов, не подлежащих налогообложению (ст. 217 НК). К ним хотят добавить гранты, премии и субсидий из средств бюджетов регионов.

Авторы инициативы полагают, что такая мера будет способствовать реализации государственных программ. Председатель БФК Михаил Барышников отметил, что несправедливо, когда победители конкурсов получают премии в размере меньше объявленного. По его мнению, премии будут получать только порядочные и достойные люди.

У некоторых депутатов возникли вопросы к проекту. В частности, Михаил Амосов считает, что перечень грантов, которые предлагается освободить от налогов, слишком обширный и требует уточнения. Единоросс Наталия Астахова поинтересовалась, не скажется ли пагубно инициатива на бюджете.

За документ проголосовали 42 депутата. На поправки решили выделить три недели.

Константин Леньков