В Петербурге у подростка остановилось сердце из-за возможного приёма неизвестного вещества

Врачи НИИ Джанелидзе предприняли несколько попыток спасти жизнь 16-летнему юноше, которого в учреждение доставили из вестибюля станции метро "Лиговский проспект", передаёт "Фонтанка". Подростку внезапно стало плохо, появились судороги, подобные эпилептическому припадку.

Юноша пережил клиническую смерть после остановки сердца, его удалось реанимировать, однако в итоге его организм не выдержал и он умер. Труп направили в морг для выяснения этимологии его смерти. По предположению врачей, молодой человек мог употребить некое запрещённое вещество.

Схожая симптоматика была у троих курсантов, которые умерли в казарме учебной базы Военной академии связи им. Будённого в Сертолово. У них в пробах крови обнаружили следы сильного синтетического наркотика.