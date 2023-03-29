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Новости 10:57

В Петербурге у подростка остановилось сердце из-за возможного приёма неизвестного вещества

фото ЗакС политика В Петербурге у подростка остановилось сердце из-за возможного приёма неизвестного вещества

Врачи НИИ Джанелидзе предприняли несколько попыток спасти жизнь 16-летнему юноше, которого в учреждение доставили из вестибюля станции метро "Лиговский проспект", передаёт "Фонтанка". Подростку внезапно стало плохо, появились судороги, подобные эпилептическому припадку.

Юноша пережил клиническую смерть после остановки сердца, его удалось реанимировать, однако в итоге его организм не выдержал и он умер. Труп направили в морг для выяснения этимологии его смерти. По предположению врачей, молодой человек мог употребить некое запрещённое вещество.

Схожая симптоматика была у троих курсантов, которые умерли в казарме учебной базы Военной академии связи им. Будённого в Сертолово. У них в пробах крови обнаружили следы сильного синтетического наркотика.


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