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Новости 16:31

Экспертиза показала наличие наркотического вещества в крови одного из умерших курсантов ВАС им. Будённого

фото ЗакС политика Экспертиза показала наличие наркотического вещества в крови одного из умерших курсантов ВАС им. Будённого

Благодаря анализам, сделанным во время судебно-медицинской экспертизы, специалистам удалось понять, что в крови одного из погибших курсантов Военной академии связи им. Будённого в Сертолово присутствовали запрещённые вещества, передаёт 47news. В биоматериалах обнаружили присутствие синтетического наркотика.

Предварительно криминалисты и судебные медики остановились на гипотезе, что у остальных умерших тоже могут найти в крови и тканях следы сильнодействующего препарата.

Ранее стало известно, что ВСУ СК по Западному военному округу возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) после смерти троих курсантов на территории ВАС им. Будённого. Утром 27 марта вернувшимся из увольнительной курсантам-контрактникам неожиданно стало плохо, у них пошла пена изо рта, появились признаки эпилептического припадка, после чего они скончались


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