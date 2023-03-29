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Новости 11:15

Студентам без родителей дадут приоритет при обращении к городским властям

фото ЗакС политика Студентам без родителей дадут приоритет при обращении к городским властям

Учащиеся вузов и колледжей, которые потеряли родителей во время обучения, смогут в первоочередном порядке обратиться за юридической помощью в органы городской и муниципальной власти. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 29 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Норма коснется студентов в возрасте от 18 до 23 лет. По мнению авторов документа, единороссов Валерия Гарнеца, Олега Милюты, Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока, в этом возрасте юноши и девушки не имеют необходимого юридического опыта для решения вопросов, которые могут возникнуть в трагический момент. Органы власти должны будут помочь им в адаптации.

Константин Леньков


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