Студентам без родителей дадут приоритет при обращении к городским властям

Учащиеся вузов и колледжей, которые потеряли родителей во время обучения, смогут в первоочередном порядке обратиться за юридической помощью в органы городской и муниципальной власти. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 29 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Норма коснется студентов в возрасте от 18 до 23 лет. По мнению авторов документа, единороссов Валерия Гарнеца, Олега Милюты, Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока, в этом возрасте юноши и девушки не имеют необходимого юридического опыта для решения вопросов, которые могут возникнуть в трагический момент. Органы власти должны будут помочь им в адаптации.

Константин Леньков