В Петербурге малому и среднему бизнесу могут дать преимущественное право выкупа движимого имущества

Депутаты Законодательного собрания 29 марта в первом чтении поддержали законопроект о предоставлении малому и среднему бизнесу преимущественного права выкупа движимого имущества, которое предприниматели арендуют у города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Претендовать на выкуп движимого имущества предприниматели смогут, если объект будет непрерывно использоваться ими в течение года.

Депутат Андрей Алескеров ("Справедливая Россия – За правду") отметил, что сейчас среди движимого имущества у города в основном представлены автомобили, что, по его мнению, не очень привлекательно для бизнеса. Единоросс Беликов сказал, что в будущем к ним добавят нестационарные торговые объекты.

За законопроект проголосовало 42 депутата. Поправки будут приниматься до 15 апреля.

Константин Леньков