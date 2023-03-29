Более 600 петербуржцев обращались за помощью к омбудсмену во время частичной мобилизации

С начала частичной мобилизации в Петербурге к уполномоченному по правам человека Светлане Агапитовой обратились 656 человек. Об этом она рассказала во время отчета об итогах работы за 2022 год перед депутатами Заксобрания, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Чаще всего вопросы были связаны с приоритетным порядком мобилизации, изменением категории годности, а также с призывом многодетных отцов и положенных выплат.

Петербургский омбудсмен также рассказала, что раздача мобилизационных повесток у многоквартирных домов в некоторых случаях проводилась с нарушениями.

Ранее стало известно, что муниципалы в Петербурге разнесли около 68 тысяч повесток.

Константин Леньков