Омбудсмен рассказала депутатам ЗакСа про обвиняемую в "фейках" об армии Скочиленко

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания 29 марта рассказала, что получила около 600 обращений в защиту художницы Александры Скочиленко, которой грозит до 10 лет лишения свободы по статье о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Агапитова дважды навещала Скочиленко в следственном изоляторе. У обвиняемой непереносимость глютена, а поддерживать подходящую диету под стражей затруднительно. Омбудсмен отметила, что в обоих случаях руководство СИЗО шло навстречу и представило нужное питание в течение трех дней после обращения.

Скочиленко почти год держат под арестом. Поводом для уголовного дела стала ее акция в супермаркете - она заменила ценники на пацифистские листовки. За это ей грозит до 10 лет лишения за распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3).

Константин Леньков