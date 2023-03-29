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Новости 12:10

Омбудсмен рассказала депутатам ЗакСа про обвиняемую в "фейках" об армии Скочиленко

фото ЗакС политика Омбудсмен рассказала депутатам ЗакСа про обвиняемую в "фейках" об армии Скочиленко

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания 29 марта рассказала, что получила около 600 обращений в защиту художницы Александры Скочиленко, которой грозит до 10 лет лишения свободы по статье о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Агапитова дважды навещала Скочиленко в следственном изоляторе. У обвиняемой непереносимость глютена, а поддерживать подходящую диету под стражей затруднительно. Омбудсмен отметила, что в обоих случаях руководство СИЗО шло навстречу и представило нужное питание в течение трех дней после обращения. 

Скочиленко почти год держат под арестом. Поводом для уголовного дела стала ее акция в супермаркете - она заменила ценники на пацифистские листовки. За это ей грозит до 10 лет лишения за распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3). 

Константин Леньков


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