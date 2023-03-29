Прокуратура потребовала пожизненного заключения для "казанского стрелка" Галявиева

В Верховном суде Татарстана государственный обвинитель в лице прокуратуры потребовала назначить Ильназу Галявиеву, который обвиняется в массовом скулшутинге, пожизненный срок заключения, передаёт пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ожидается, что первые 5 лет "казанский стрелок" должен будет провести в заключении, а остальные — в колонии особого режима. Кроме того, прокуратура попросила суд удовлетворить иски потерпевших о компенсации морального вреда и до вступления приговора в силу оставить Галявиева в СИЗО.

В декабре 2021 года Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Галявиеву, вменив ему статьи об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ); изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ); умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Стрельба в казанской школе произошла 11 мая 2021 года, в результате произошедшего погибли девять человек и получили тяжкий вред здоровью 143 пострадавших, из которых 135 — дети.