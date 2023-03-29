В Кремле предрекают затяжное противостояние с Западом

Противостояние России с недружественными странами будет затяжным, высказал мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос о сроках завершения спецоперации он переадресовал в Минобороны.

"Если вы имеете в виду войну в широком контексте — противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, то это надолго", — приводит слова Пескова "Интерфакс". Представитель Кремля добавил, что россиянам потребуется "твердость, верность себе, целенаправленность, единение вокруг президента".

На просьбу оценить настроения в стране Песков отреагировал словами об "абсолютной консолидации российского общества", происходящую "вокруг президента, верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит". Пресс-секретарь заявил, что россияне убеждены в том, что цели спецоперации "будут достигнуты и должны быть достигнуты".

При этом Песков воздержался от ответа на вопрос о том, может ли СВО завершиться в 2023 году. "Эти оценки должны давать специалисты, которые занимаются СВО — Министерство обороны", — заявил он.

В середине марта Песков говорил об отсутствии каких-либо предпосылок для переговоров с Украиной.