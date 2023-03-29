Песков объяснил регулирование интернета тем, что он может нести зло

Российские власти регулируют интернет потому, что он способен принести много зла, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он убежден в необходимости продолжения работы по созданию искусственного интеллекта.

Рассуждая об использовании интернета, Песков прибег к аналогии с лекарством, которое "превращается в яд" в случае неправильного использования. "Мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, поэтому мы занимаемся активно регулированием интернета", — транслирует слова Пескова ТАСС.

В то же время, рассуждая о развитии искусственного интеллекта, Песков сообщил, что эти работы будут продолжаться в России. При этом он сослался на заявления президента Владимира Путина, который "неоднократно говорил о важности этого направления работы и о необходимости продолжения этой работы", приводит слова представителя Кремля РИА "Новости". "Эта работа будет продолжаться", — заверил Песков.

Сегодня же Песков заявил о том, что противостояние России с недружественными странами будет долгим. Вопрос о сроках завершения СВО он переадресовал в Минобороны.