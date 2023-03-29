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Новости 13:32

Песков объяснил регулирование интернета тем, что он может нести зло

фото ЗакС политика Песков объяснил регулирование интернета тем, что он может нести зло

Российские власти регулируют интернет потому, что он способен принести много зла, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он убежден в необходимости продолжения работы по созданию искусственного интеллекта.

Рассуждая об использовании интернета, Песков прибег к аналогии с лекарством, которое "превращается в яд" в случае неправильного использования. "Мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, поэтому мы занимаемся активно регулированием интернета", — транслирует слова Пескова ТАСС.

В то же время, рассуждая о развитии искусственного интеллекта, Песков сообщил, что эти работы будут продолжаться в России. При этом он сослался на заявления президента Владимира Путина, который "неоднократно говорил о важности этого направления работы и о необходимости продолжения этой работы", приводит слова представителя Кремля РИА "Новости". "Эта работа будет продолжаться", — заверил Песков.

Сегодня же Песков заявил о том, что противостояние России с недружественными странами будет долгим. Вопрос о сроках завершения СВО он переадресовал в Минобороны.


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