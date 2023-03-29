Новгородский губернатор предложил увековечить память убитых на СВО военных на мемориале в память о ВОВ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил с предложением высечь имена военнослужащих, погибнувших в зоне специальной военной операции (СВО), на мемориале в память об участниках Великой Отечественной войны, который расположен рядом с новгородским кремлём.

По мнению Никитина, на площадке рядом с памятником есть достаточно места для увековечивания памяти участников СВО, сообщается в Telegram-канале "Официально 53. Новгородская область".

"Я считаю, что это не какая-то особая история, а продолжение Великой Отечественной войны, продолжение борьбы с фашизмом", — высказался Никитин перед депутатами областного парламента.

Следует напомнить, что в России существуют уже два памятника "героям СВО". Первый открыли в Ижевске 24 февраля — в годовщину начала спецоперации, а второй — в посёлке Землянский Тамбовской области.