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Новости 14:23

Новгородский губернатор предложил увековечить память убитых на СВО военных на мемориале в память о ВОВ

фото ЗакС политика Новгородский губернатор предложил увековечить память убитых на СВО военных на мемориале в память о ВОВ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил с предложением высечь имена военнослужащих, погибнувших в зоне специальной военной операции (СВО), на мемориале в память об участниках Великой Отечественной войны, который расположен рядом с новгородским кремлём.

По мнению Никитина, на площадке рядом с памятником есть достаточно места для увековечивания памяти участников СВО, сообщается в Telegram-канале "Официально 53. Новгородская область".

"Я считаю, что это не какая-то особая история, а продолжение Великой Отечественной войны, продолжение борьбы с фашизмом", — высказался Никитин перед депутатами областного парламента.

Следует напомнить, что в России существуют уже два памятника "героям СВО". Первый открыли в Ижевске 24 февраля — в годовщину начала спецоперации, а второй — в посёлке Землянский Тамбовской области.

 


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