СК организовал доследственную проверку по факту сноса дома на улице Егорова

И.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков провел встречу с петербуржцами, выступающими против сноса флигеля доходного дома по улице Егорова, сообщили 29 марта ЗАКС.Ру в Градозащитном пресс-центре. Ранее противники демонтажа обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой остановить работы.

В ходе встречи Бобков сообщил, что по итогам обращения проводится доследственная проверка, собственника уведомили о необходимости прервать снос до ее завершения. "Следователи будут изучать архивные материалы, чтобы установить настоящий год постройки здания, а также остальные доводы заявителей", — пересказали слова следователя активисты.

Накануне на месте работ побывали следователи, они получили от застройщика имеющиеся документы. Также сотрудники ведомства остановили проводимый демонтаж.

Градозащитники полагают, что предназначенное к сносу здание было построено до 1917 года, хотя в документах оно датировано 1930 годом. Согласно их подозрениям, подобная коллизия может объясняться фальсификацией сведений.

На месте флигеля компания ЛСР планирует возвести девятиэтажный жилой комплекс. Противники строительства, среди прочего, опасаются возможности обрушения находящихся рядом зданий и вентиляционной шахты метро.

Фото: Градозащитный пресс-центр