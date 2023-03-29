Суд изучит дело петербургского активиста, вступившего в драку в метро из-за Z на куртке оппонента

В мировой суд Петербурга поступило дело 49-летнего активиста Дмитрия Мартынечева, который обвиняется в нанесении побоев по мотивам политической ненависти (ст. 116 УК), передаёт 29 марта 47news.

Полиция Адмиралтейского района города завершила расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Мартыничева.

В мае 2022 года на красной ветке петербургской подземки активист заметил 22-летнего юношу с Z-символикой на куртке. У молодого человека Мартыничев поинтересовался, поддерживает ли тот военную спецоперацию. В итоге, спор перерос в рукоприкладство и у юноши впоследствии оказалась рассечённой бровь.

Инцидент разрешился штрафом в размере 500 рублей за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП). Однако в октябре пострадавший активизировался и написал заявление в полицию. В результате Мартыничеву назначили подписку о невыезде.

Отметим, что Мартыничев также проходит подозреваемым по делу о телефонном терроризме, возбужденному против целой группы городских активистов и журналистов. Перед пацифистской акцией 24 сентября его задержали на двое суток.