Плугин отчитался о выдворении нелегальных мигрантов с территории Ленобласти

В 2022 году в Ленобласти резко увеличилось количество выдворенных из России иностранцев, рассказал 29 марта начальник регионального главка МВД Роман Плугин. Цифрами он поделился в ходе отчета перед депутатами ЗакСа Ленинградской области.

"Выдворено 1 600 человек, что на две трети больше чем годом ранее", — процитировал силовика "Интерфакс".

Плугин сообщил, что за год въезд в Россию был запрещен 2,6 тысячам иностранцев. Кроме того, за тот же период полицейские пресекли более 14 тысяч административных правонарушений, касающихся пребывания, проживания и трудовой деятельности мигрантов в стране. Кроме того, вдвое выросло количество преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учет.

Неделей ранее Плугин выступал с отчетом в Заксобрании Петербурга. О том, что именно он рассказывал депутатам, читайте в материале ЗАКС.Ру.