Главный полицейский Петербурга отчитался перед депутатами

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания Петербурга 22 марта перед депутатами выступал с отчетом главный полицейский города Роман Плугин. Парламентариям он рассказал об успехах ведомства за 2022 год. Среди них борьба с экстремизмом и снижение количества преступлений по другим направлениям. Еще он рассказал о положении дел в ведомстве.

Перед докладом начальника Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина депутатам продемонстрировали видеоролик о работе ведомства. Несколько минут голос диктора перечислял успехи петербургских силовиков за 2022 год. Рассказ начался со слов о том, как предыдущий год стал "поистине историческим в судьбе" России.

Закадровый голос рапортовал о сокращении количества преступлений по основным направлениям. Автокраж стало меньше на половину, а угонов - на 20%. Заметно снизилось количество убийств и изнасилований. В целом количество тяжких и особо тяжких преступлений в городе сократилось на 12%.

За 2022 год силовиками выявлено четыре случая организации преступного сообщества и шесть случаев бандитизма. Еще им удалось изъять 2,6 тонны различных наркотиков. Всего было зафиксировано более 8 тысяч деяний, связанных с запрещенными веществами. Не так успешно справляются с преступлениями в цифровом пространстве - снижение киберпреступлений едва превысило 3%.

Особый упор силовики делают на борьбе с преступлениями экономической и коррупционной направленности. Из 3,2 тысяч дел, где каждое третье - в крупном и особо крупном размере, удалось раскрыть 2 тысячи. Общий ущерб от преступлений этой категории составил 13,8 млрд рублей.

Сам Плугин после видеопрезентации лишь тезисно повторил цифры, сопроводив их яркими примерами. Например, при разговоре о коррупционерах он напомнил о задержании заместителя главы районной администрации и начальника отдела закупок. Вероятно, речь шла про Игоря Пономарева, заместителя главы Василеостровского района. Сам глава администрации Эдуард Ильин сейчас в бегах. Также начальник Главка рассказал о преступлениях террористической и экстремистской направленности. По этим пунктам количество преступлений выросло в три раза. Всего в городе насчитали семь преступлений террористического характера: четыре о содействии и три о призывах к терроризму.

- Одной из главных угроз остается распространение экстремизма. В сложившейся ситуации радикалы пытаются дискредитировать органы государственной власти, оправдать русофобию и не оставляют попыток повысить рост протестных настроений, - заявил Плугин.

Среди достижений он назвал признание движения "Весна"**** экстремистским, а также совместную работу с Роскомнадзором по блокировке 300 ресурсов. Плугин добавил, что на заблокированных сайтах публиковалась информация, направленная на дестабилизацию российского общества. Также полицейские пресекли 292 правонарушения, связанных с дискредитацией Вооруженных сил. Упомянул Плугин и митинги. Силовики пресекли 28 несанкционированных собрания, которые по оценкам МВД посетили 12 тысяч человек. Годом ранее Плугин рассказывал депутатам об ангажированности протестующих и объяснял причины "применения силы" к ним со стороны силовиков.

После февраля 2022 года в Петербурге в 15 раз увеличилось количество заведомо ложных сообщений о террористическом акте. Об одном из "лжеминирований" Плугина спросил депутат от "Яблока" Борис Вишневский. В начале февраля полиция пришла в петербургский офис партии из-за сообщения о возможной угрозе взрыва. Следов взрывчатки оперативники не нашли, как и не смогли определить человека, который сообщил об угрозе правоохранительным органам. Несмотря на то, что информация оказалась ложной, уголовное дело по соответствующей статье оперативники заводить не стали. Прежде бывали случаи, когда петербургские силовики активнее реагировали на ложные сообщения об угрозе теракта и даже находили подозреваемых. Так в марте 2022 года в ИВС оказались порядка 10 активистов, которых заподозрили в "лжеминировании" объектов инфраструктуры. Правда, через некоторое время дела были прекращены из-за недоказанности.

Зато во время своего визита в петербургское "Яблоко" силовики забрали на экспертизу картины Елены Осиповой, выставка которой открылась накануне. Теперь "яблочники" добиваются возврата работ художницы. Плугин гарантировал, что в начале мая они точно вернутся к создательнице.

В защиту Осиповой также высказалась единоросс Наталия Астахова, которая предложила не оказывать давления на пенсионерку, которая регулярно выходила на протестные акции со своими картинами.

- Пусть рисует и прекратить эти штрафы выписывать? - спросила депутат.

Плугин, кажется, не понял, о ком говорит Астахова, но пообещал разобраться.

Вице-спикер парламента Марина Шишкина поинтересовалась, как обстоят дела с кадровым обеспечением в МВД. В частности, хватает ли в Петербурге участковых полицейских. Плугин заявил, что порадовать новостями в этом направлении не сможет. Сейчас в городе не хватает порядка 340 участковых, что составляет от 30 до 40 процентов от общей численности. Еще он пожаловался на тяжелую долю таких сотрудников. Ежедневно они получают по 20-30 материалов вдобавок ко "вчерашним" 40, по которым уже подходят к концу процессуальные сроки, рассказал Плугин. Он добавил, что работа по поиску кадров ведется.

Остальные вопросы депутатов были посвящены распространенности вейпов среди подростков, а также повсеместной рекламе секс-услуг. Еще у генерал-лейтенанта поинтересовались, звонят ли ему телефонные мошенники. Оказалось, что даже начальника Главка безуспешно пытаются обмануть.





















* Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.

Константин Леньков, фото - Михаил Масленников

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.