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Новости 17:41

Беглов распорядился увеличить количество парковочных разрешений многодетным семьям

фото ЗакС политика Беглов распорядился увеличить количество парковочных разрешений многодетным семьям

Губернатор Александр Беглов поручил проработать вопрос предоставления вторых парковочных мест для семей с четырьмя и более детьми, сообщила пресс-служба градоначальника. Заняться вопросом предстоит вице-губернатору Кириллу Полякову.

"Поручение касается предоставления многодетным семьям, в которых воспитывается четверо и более детей, возможности оформить два парковочных разрешения на два транспортных средства в семье", — рассказали в Смольном.

Ожидается, что изменения вступят в силу во втором квартале 2023 года. Сейчас многодетные семьи имеют право на одно парковочное место.

Кроме того, в Смольном прорабатывают вопрос введения поминутной платы за парковку для нерезидентов и предоставления права на оформление парковочных разрешений жителям улиц, не включенных в Адресный перечень платных парковок. Сейчас получить парковочные разрешения могут только проживающие на перечисленных в списке улицах.

Ранее фракция "Яблоко" внесла на рассмотрение петербургского ЗакСа законопроект о предоставлении из бюджета города микроавтобусов семьям с пятью и более детьми. Партийцы рассказали, что Беглов представил отрицательный отзыв на инициативу, объяснив свою позицию невозможностью брать обязательства, выполнение которых не может гарантировать.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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