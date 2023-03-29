Беглов распорядился увеличить количество парковочных разрешений многодетным семьям

Губернатор Александр Беглов поручил проработать вопрос предоставления вторых парковочных мест для семей с четырьмя и более детьми, сообщила пресс-служба градоначальника. Заняться вопросом предстоит вице-губернатору Кириллу Полякову.

"Поручение касается предоставления многодетным семьям, в которых воспитывается четверо и более детей, возможности оформить два парковочных разрешения на два транспортных средства в семье", — рассказали в Смольном.

Ожидается, что изменения вступят в силу во втором квартале 2023 года. Сейчас многодетные семьи имеют право на одно парковочное место.

Кроме того, в Смольном прорабатывают вопрос введения поминутной платы за парковку для нерезидентов и предоставления права на оформление парковочных разрешений жителям улиц, не включенных в Адресный перечень платных парковок. Сейчас получить парковочные разрешения могут только проживающие на перечисленных в списке улицах.

Ранее фракция "Яблоко" внесла на рассмотрение петербургского ЗакСа законопроект о предоставлении из бюджета города микроавтобусов семьям с пятью и более детьми. Партийцы рассказали, что Беглов представил отрицательный отзыв на инициативу, объяснив свою позицию невозможностью брать обязательства, выполнение которых не может гарантировать.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"