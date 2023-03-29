Осуждённый экс-глава Минэкономразвития Улюкаев выпустил сборник тюремной поэзии

Экс-руководитель Министерства экономического развития Алексей Улюкаев, который почти год назад освободился по УДО, решил выпустить сборник тюремных стихов под названием "Тетрадь в клетку", сообщает 29 марта РБК.

Книгу выпустит издательство "Время", уточнил в разговоре с изданием его глава Борис Пастернак.

В совокупности Улюкаев выпустил уже четыре поэтических сборника. "Тетрадь в клетку" он написал перед выходом на свободу. Лирический герой описывает отнюдь не тюремный быт, а дихотомию добра и зла.

По УДО экс-министра выпустили в мае 2022 года.

Напомним, экс-руководителя Минэкономразвития задержали в середине ноября 2016 года по подозрению в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина за содействие компании в покупке акций "Башнефти". На следующий день его поместили под домашний арест, а Владимир Путин освободил его от должности министра. В конце декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей.