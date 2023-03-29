Глава СПЧ посетовал на засилье западной идеологии в образовании

Российскому образованию следует отказаться от прозападной идеологии, засилье которой наблюдается сейчас, заявил 29 марта председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он также выразил мысль, что религия должна стать одним из трех краеугольных камней новой системы образования в России.

"Мы погружены в пространство сотен, тысяч формул, штампов, клише, которые задают определенное понимание бытия, мировоззрение. Зачастую это вовсе не наука. Это идеология; и не наша идеология — часто эта идеология привнесена извне", — приводит Telegram-канал СПЧ слова Фадеева, сказанные на Петербургском международном образовательном форуме.

Фадеев пожаловался, что сейчас курсы обществознания в стране "во многом прозападные", и потому на их основе нельзя воспитать гражданина России. "Надо наконец выйти из плена западного научного позитивизма! Он давно себя исчерпал, он попросту вреден", — призвал он.

Рассуждая о том, как должна выглядеть новая система образования, Фадеев перечислил науку, искусство и религию в качестве оснований, на которых она должна покоиться. "Наука, искусство и религия образуют три краеугольных камня будущей системы образования", — объявил он и пожаловался на то, что существующая система обедняет сознание учеников, поскольку ограничивает их сознание "только якобы подлинными и проверенными источниками истины".

"Это нужно менять. Гуманизация человека, его облагораживание, приобщение к Абсолюту — это и будет ответ на вызов времени", — резюмировал глава СПЧ.

Ранее Фадеев предлагал лишать мигрантов родительских прав, если их дети не посещают российскую школу.