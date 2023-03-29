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Новости 18:27

В течение года количество пострадавших в ДТП с новыми лазурными автобусами сократилось на 20%

фото ЗакС политика В течение года количество пострадавших в ДТП с новыми лазурными автобусами сократилось на 20%

На протяжении последних двенадцати месяцев в числе пострадавших от действий водителей петербургских автобусов оказались 126 человек, что на 19,7% меньше, чем годом ранее. Соответствующую информацию приводит издание "МК в Питере", ссылаясь на доклад с заседания Межведомственной транспортной комиссии Северной столицы.

Наибольшее количество ДТП с новыми лазурными автобусами произошло в Пушкинском, Фрунзенском и Приморском районах.

По мнению комиссии, транспортным предприятиям следует уделять гораздо больше внимания подготовке водителей и чаще проводить различного рода инструктажи и обучение. Только в этом случае можно будет свести почти к нулю количество аварий с их участием.

Последний раз сообщалось о выезде лазурного автобуса на остановочный павильон на Балканской площади 22 марта.


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