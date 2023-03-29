Новостройки на Васильевском острове подорожали в три раза с 2018 года

Средняя стоимость квартиры в новом здании на Васильевском острове увеличилась с 2018 года в 3,2 раза, сообщили 29 марта "Ведомости" со ссылкой на консалтинговую компанию Nikoliers. Жилье в исторической части острова подорожало в 2,2 раза.

Как отметили эксперты, в 2018 году на намыве Васильевского острова стоимость квадратного метра в квартире комфорт-класса не превышала 90 тысяч рублей, а купить жилье можно было за 3,7 миллиона рублей. К концу 2022 года средний чек здесь вырос до 12 миллионов рублей благодаря появлению на намыве недвижимости бизнес-класса.

Что касается исторической части острова, то здесь средняя цена жилья составляла в 2018 году 6,7 миллиона рублей. В 2021 году она доросла до 16 миллионов рублей, а затем уменьшилась до 14,5 миллиона рублей.

Ранее в Центробанке заявили, что россиянину потребуется восемь лет "не пить, не есть" и копить деньги, чтобы купить квартиру.

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