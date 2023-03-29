Минэкономразвития предложило уменьшить административную нагрузку на НКО

Минэкономразвития предложило снизить отчетную нагрузку на некоммерческий сектор, сообщило 29 марта ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой. Позицию министерства она озвучила на научно-практической конференции Минюста, посвященной вопросам корпоративного управления НКО.

По словам Илюшниковой, речь идет в том числе о предоставлении дублирующих сведений в различные ведомства. "Мы проанализировали формы обязательной для НКО отчетности и выявили дублирование сведений по 13 показателям. В настоящее время такая отчетность подается в Минюст, Росстат и другие органы", — указала она.

В качестве альтернативы чиновница предложила ввести единую электронную отчетность на сайте Минюста. Это облегчило бы нагрузку по предоставлению отчетности для 210 тысяч НКО, добавила она.

В Минэкономразвития заявили ТАСС, что предложения уже готовы и направлены в Минюст. Кроме того, ведомство представило изменения в законодательство, необходимые для уменьшения административной нагрузки на НКО.

Ранее петербургский ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о поддержке НКО, занимающихся адаптацией ветеранов боевых действий.