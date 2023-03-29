Думский справоросс предложил разработать меры по запрету в России украинских товаров

Первый замглавы фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев высказался о необходимости создания рабочей группы, которая бы занялась вопросом недопущения украинских товаров на российский рынок. Свои соображения он изложил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову, которое опубликовал в личном Telegram-канале.

В своем письме депутат обращает внимание министра на то, что российские торговые сети и маркетплейсы торгуют товарами с украинским происхождением, невзирая на продолжающуюся спецоперацию. При этом многие украинские бизнесмены занимают антироссийскую позицию, а их продукция может быть произведена "как на территории Украины, так и в Российской Федерации, странах ЕАЭС". Приобретая их изделия, россияне способствуют финансированию ВСУ за счет налогов, выразил мнение Гусев.

Также депутат уточнил, что не всегда представляется возможным идентифицировать место изготовления того или иного товара. Он заявил, что продажа связанных с украинским бизнесом товаров "не способствует сплочению российского народа и укреплению боевого духа наших воинов".

В своем письме парламентарий попросил Мантурова предоставить информацию об украинских товарах на рынках России и создать рабочую группу, которая бы занялась вопросами недопущения в страну такой продукции.

В февраля Гусев выступал против продажи в России ряда украинских брендов, включая кондитерские изделия, алкоголь и соусы.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Гусева