Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян покидает свой пост, указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — гласит текст документа.

Как уточнил источник ТАСС, Чуприян уволен в связи с завершением срока контракта. В 2018 году он продлевался на пятилетний срок, когда спасателю исполнилось 60 лет. Это предельный возраст для сотрудников Федеральной противопожарной службы.

Чуприян устроился в пожарную охрану в 1979 году, с 1997 года возглавлял Управление государственной противопожарной службы ГУВД Петербурга и Ленобласти, в дальнейшем перешел в МЧС. После гибели в сентябре 2021 года тогдашнего главы ведомства Евгения Зиничева был назначен и.о. руководителя МЧС. Занимал этот пост вплоть до мая 2022 года, когда президент назначил Александра Куренкова новым главой министерства.

Фото: mchs.gov.ru