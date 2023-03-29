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Новости 21:04

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

фото ЗакС политика Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян покидает свой пост, указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — гласит текст документа.

Как уточнил источник ТАСС, Чуприян уволен в связи с завершением срока контракта. В 2018 году он продлевался на пятилетний срок, когда спасателю исполнилось 60 лет. Это предельный возраст для сотрудников Федеральной противопожарной службы.

Чуприян устроился в пожарную охрану в 1979 году, с 1997 года возглавлял Управление государственной противопожарной службы ГУВД Петербурга и Ленобласти, в дальнейшем перешел в МЧС. После гибели в сентябре 2021 года тогдашнего главы ведомства Евгения Зиничева был назначен и.о. руководителя МЧС. Занимал этот пост вплоть до мая 2022 года, когда президент назначил Александра Куренкова новым главой министерства.

Фото: mchs.gov.ru


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