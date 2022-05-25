Путин назначил Александра Куренкова новым главой МЧС

Президент Владимир Путин своим указом утвердил в должности нового главы МЧС Александра Куренкова. За им же предложенную кандидатуру ранее 25 мая проголосовал Совет Федерации.

Предыдущими местами работы нового члена правительства были, в частности, ФСО и Росгвардия.

Выбор кандидатуры нового министра официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал фразой: "Путин хорошо лично знает Куренкова".

Напомним, что после гибели на учениях Евгения Зиничева с прошлой осени обязанности главы МЧС временно исполнял Александр Чуприян. В апреле Путин присвоил имя Зиничева Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС.