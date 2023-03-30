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Новости 10:36

Депутат Лантратова предложила установить квоту на обучение в вузах вдовам участников СВО

фото ЗакС политика Депутат Лантратова предложила установить квоту на обучение в вузах вдовам участников СВО

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести квоту на обучение в вузах вдов участников СВО на бюджетной основе, сообщило 30 марта РИА "Новости". Своими соображениями парламентарий поделилась с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В обращении на имя главы правительства депутат указала на необходимость поддержки вдов государством, поскольку "условия их жизни полностью изменились". Часть из них испытывают сложности с поиском работы, что приводит к снижению доходов и качества жизни в целом.

Лантратова предложила установить три вида мер поддержки, призванных помочь россиянкам, чьи мужья погибли на СВО. В первую очередь, речь идет о квотах на обучение в вузах за счет бюджета и возможность получения среднего профессионального образования на приоритетной основе. Также Лантратова выступила с инициативой о праве вдов на заключение социального контракта "вне зависимости от уровня их доходов" и о допуске их к услугам бизнес–инкубаторов на льготных условиях.

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил проработать меры по запрету украинских товаров. По его мнению, торговля ими "не способствует сплочению российского народа и укреплению боевого духа наших воинов".


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