Вырубка деревьев на севере Петербурга привела к уголовному делу

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело после жалобы жителя Калининского района на рубку деревьев вблизи станции метро "Академическая". Проверка районной прокуратуры подтвердила факт незаконного уничтожения зеленых насаждений, о чем говорится на сайте ведомства.

Дело завели по ч. 3 ст. 260 УК (незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в особо крупном размере).

По данным силовиков, рядом с домом 17к5 по проспекту Науки были вырублены три ивы, два клена, два тополя, один ясень и одна береза. Тем самым городской бюджет понес ущерб в размере свыше 300 тысяч рублей.

Отметим, что нынешней зимой вырубку деревьев на другом участке проспекта Науке ради строительства здания для ФНС суд признал законной.

фото: пресс-служба петербургской прокуратуры