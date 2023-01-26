Суд в Петербурге разрешил застройку сквера на проспекте Науки

Куйбышевский районный суд Петербурга 26 января вынес отрицательное решение по иску об отмене застройки сквера на проспекте Науки, сообщили активисты, добивающиеся сохранения деревьев. Причины такого решения станут известны позднее.

"Истцы просили признать незаконным и отменить разрешение на строительство здания Налоговой, однако сегодня им было в этом отказано" — сообщили ЗАКС.Ру противники застройки. С решением суда они не согласны.

Петербуржцы добиваются запрещения строительства здания ФНС на месте сквера у школы № 121. По их мнению, существующий проект не учитывает близость школы, а само строительство негативно скажется на условиях обучения. "Например, в ходе строительства будет превышен уровень загрязнения воздуха, что приведёт к невозможности проветривания учебных классов", — полагают они. Также они высказывают предположения, что шум от стройки будет мешать учебному процессу, а семиэтажное здание ФНС будет затенять четырехэтажную школу.

В середине января депутат Заксобрания Михаил Амосов сообщил о приостановке работ на участке в связи с передачей подрядчику определения Куйбышевского районного суда, содержащего временный запрет на вырубку деревьев и строительство здания. Позже защитники сквера передали в приемную президента 1,8 тысячи подписей под требованием перенести строительство на другое место.