Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования

В России возобновляется программа льготного автокредитования, сообщили 30 марта в Минпромторге. Под ее действие подпадают отечественные машины стоимостью до двух миллионов рублей.

"Возобновляется программа льготного автокредитования. В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке", — гласит сообщение в Telegram-канале ведомства.

Воспользоваться программой смогут медработники и педагоги, а также участвующие в СВО мобилизованные, добровольцы и контрактники и члены их семей. Согласно ее условиям, базовая скидка на выплату первоначального взноса по кредиту составит 20 % от стоимости машины (в регионах Дальневосточного федерального округа ее величина равняется 25 %). Скидка на электромобили для всех кредитуемых составит 25 %, однако предоставляемая сумма не может быть больше 625 тысяч рублей.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект с предложением обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о предоставлении им кредита. Подобная мера призвана помешать мошенникам, использующим чужие паспортные данные при оформлении займов.