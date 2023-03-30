ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:20

Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования

фото ЗакС политика Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования

В России возобновляется программа льготного автокредитования, сообщили 30 марта в Минпромторге. Под ее действие подпадают отечественные машины стоимостью до двух миллионов рублей.

"Возобновляется программа льготного автокредитования. В 2023 году она продолжит действовать для групп  граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке", — гласит сообщение в Telegram-канале ведомства.

Воспользоваться программой смогут медработники и педагоги, а также участвующие в СВО мобилизованные, добровольцы и контрактники и члены их семей. Согласно ее условиям, базовая скидка на выплату первоначального взноса по кредиту составит 20 % от стоимости машины (в регионах Дальневосточного федерального округа ее величина равняется 25 %). Скидка на электромобили для всех кредитуемых составит 25 %, однако предоставляемая сумма не может быть больше 625 тысяч рублей.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект с предложением обязать банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о предоставлении им кредита. Подобная мера призвана помешать мошенникам, использующим чужие паспортные данные при оформлении займов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама