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Новости 11:51

Картаполов: Призывники не будут служить в четырех новых регионах

фото ЗакС политика Картаполов: Призывники не будут служить в четырех новых регионах

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пообещал, что призванных в армию нынешней весной и летом срочников не будут отправлять во вновь присоединенные к России четыре бывших украинских региона (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Кроме того, по словам Картаполова, которые цитирует "Интерфакс", в самих этих этих регионах "призыв не будет проводиться вообще весной".

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до середины лета. В Петербурге за это время планируют отправить на срочную службу три тысячи новобранцев.


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