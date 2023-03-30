Картаполов: Призывники не будут служить в четырех новых регионах

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пообещал, что призванных в армию нынешней весной и летом срочников не будут отправлять во вновь присоединенные к России четыре бывших украинских региона (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Кроме того, по словам Картаполова, которые цитирует "Интерфакс", в самих этих этих регионах "призыв не будет проводиться вообще весной".

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до середины лета. В Петербурге за это время планируют отправить на срочную службу три тысячи новобранцев.