Тихонова попросила упростить пополнение льготного проездного для жителей Петербурга и области

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова рассказала губернатору города Александру Беглову и губернатору Ленобласти Александру Дрозденко о проблеме, касающейся пополнения Единого социального проездного билета.

Сегодняшний порядок таков, что пенсионеры и льготники, зарегистрированные в области, но постоянно пребывающие в городе, могут пополнить проездной только на почте по месту регистрации. По мнению Тихоновой, труднее всего приходится жителям наиболее удаленных от Петербурга населенных пунктов.

"При этом возможность продлевать проездной удаленно, через личный кабинет отсутствует. Полагаю, что проблема существует и для петербуржцев, зарегистрированных в городе и живущих в Ленобласти", - написала политик в своем обращении.

Тихонова призвала глав регионов пересмотреть существующие правила и внедрить механизм, позволивший бы областным льготникам покупать проездные на станциях метро, а петербургским - в почтовых отделениях области.