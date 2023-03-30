Песков прокомментировал задержание американского журналиста в Екатеринбурге

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан спецслужбами с поличным, заявил 30 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он выразил мнение, что другим работающим в России журналистам издания ничего не грозит.

"Уже было заявление от Федеральной службы безопасности. Здесь нам нечего добавить. Единственно, что я могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

На вопрос о судьбе корпунктов и сотрудников Wall Street Journal в России пресс-секретарь ответил обещанием, что "здесь никаких проблем не будет". Условием для этого он указал наличие у работников действующей аккредитации и осуществление ими "нормальной журналистской деятельности".

Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, об этом стало известно в четверг утром. Спецслужба уточнила, что задержание произошло "при попытке получения секретных сведений" журналистом. Против него возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).