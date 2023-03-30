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Новости 13:50

Против петербуржца возбудили второе дело о реабилитации нацизма

фото ЗакС политика Против петербуржца возбудили второе дело о реабилитации нацизма

Житель Петербурга стал фигурантом второго по счету уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Его задержали еще в сентябре, обвинив в комментариях "ВКонтакте", которые дискредитируют подвиг Зои Космодемьянской, а также "комментариях с текстом, отрицающим события исторической реальности". Данные высказывания датируются июлем прошлого года.

Новым эпизодом стали комментарии, в которых, по версии следствия, выражалось одобрение нацистских преступлений. Их преследуемый петербуржец оставил в январе прошлого года.

С осени 44-летний ранее судимый фигурант находится под подпиской о невыезде. Силовики продолжают изучать его активность в интернете и искать новые криминальные эпизоды.


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