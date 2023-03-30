Смольный потратит до 2,8 млн рублей на концерты в Волгограде

В Волгограде по заказу комитета Петербурга по культуре состоятся два концерта и выставка, приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Смольный выделил на это 2,8 млн рублей. Для сцены ищут солистов, имеющих опыт участия в мероприятиях с губернатором, обратило внимание ЗАКС.Ру. Собирается ли Александр Беглов посетить город лично, в аукционной документации не указано.

Всего запланировано три мероприятия на май 2023 года. Концерт камерной музыки, где прозвучат произведения "выдающегося русского композитора" пройдет на ведущей площадке города. На эстрадном концерте, где прозвучат песни военных лет и хиты 30-80 годов прошлого столетия, должны быть приглашены артисты, которые имеют опыт работы на крупных выступлениях федерального уровня с участием губернатора Петербурга. Также запланирована выставка, которая продлится три дня.

Зрелищную программу оценили в 1,7 млн рублей. Не больше 385 тысяч рублей собираются выделить на перевозку артистов и членов административно-технической группы. Остальные траты технические: проживание в трехзвездочной гостинице и печать афиш.

В начале марта Смольный искал поставщика на проведение "Дней Санкт-Петербурга" в Минске за 19 млн рублей.

Константин Леньков