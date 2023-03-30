Беглов подписал закон о налоговом вычете за поддержку образования

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в закон "О налоговых льготах", сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. Документ предоставляет право на получение налоговых вычетов за поддержку учреждений образования.

Закон предполагает предоставление организациям вычета в размере до 100 % от стоимости имущества, безвозмездно переданного учреждениям среднего профессионального образования. Последние должны при этом учить профессиям и специальностям из числа наиболее востребованных на городском рынке труда. Право на вычет предоставляется с 1 января 2023 года.

"Это послужит дополнительной мерой налогового стимулирования для компаний оказывать поддержку образовательным организациям, готовящим необходимые для города кадры", — выразил уверенность Корабельников.

Инициатива о предоставлении налогового вычета ранее была рассмотрена депутатами городского Заксобрания. Первое чтение проект преодолел в середине февраля.