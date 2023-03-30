Кабмин направит свыше 2,5 миллиардов рублей на переобучение россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,5 миллиарда рублей на программу бесплатного переобучения россиян, сообщили 30 марта в пресс-службе правительства. Деньги предполагается направить организациям, занимающимся переподготовкой работников в стране.

В ходе заседания правительства в четверг Мишустин выразил надежду, что указанной суммы хватит для переобучения 46 тысяч граждан. Он понадеялся, что благодаря этому в стране появятся новые строители, воспитатели, работники легкой промышленности и другие специалисты.

Правом на получение бесплатного дополнительного образования или же переобучения обладают безработные или же находящиеся под риском увольнения граждане, россияне старше 50 лет и ряд иных категорий лиц.

Также в четверг стало известно о подписании губернатором Петербурга Александром Бегловым закона, предусматривающего выделение налоговых вычетов за поддержку образовательных организаций.