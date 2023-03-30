В Петербурге городской прокурор представил коллективам двух новых районных

Прокурор Петербурга Виктор Мельник представил коллективам двух районных прокуратур города двух начальников, сообщило 30 марта надзорное ведомство. Новых глав получили прокуратуры Кировского и Петродворцового района.

В соответствии с приказом генпрокурора, прокуратуру Кировского района возглавил Глеб Рыженков, пост прокурора Петродворцового района достался Алексею Вешнякову. Как отмечается, оба неоднократно поощрялись руководством за свою службу.

"Виктор Мельник огласил приказ генерального прокурора Российской Федерации и пожелал вновь назначенным районным прокурорам слаженной работы, успехов в служебной деятельности", — гласит сообщение ведомства.

Также Мельник провел личные приемы граждан в обоих районах, пообщавшись с девятью горожанами. По всем вопросам организованы проверки, которые контролируются в аппарате прокуратуры города.

Ранее по результатам проверки прокуратуры Калининского района было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев (ч. 3 ст. 260 УК РФ).