Депутат Журавлев предложил штрафовать агрегаторы такси за отсутствие ОСАГО у машин

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев внес 30 марта проект закона об административной ответственности для агрегаторов такси за отсутствие полисов ОСАГО у автомобилей. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

По мысли парламентария, следует добавить в Кодекс об административных правонарушениях положение об ответственности служб заказа такси за наличие полисов у водителей. В случае, если нарушение будет выявлено, на агрегаторы следует налагать штрафы в размере 100 тысяч рублей, полагает законотворец.

"Количество дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) с участием автомобилей такси значительно превышает количество ДТП с легковыми автомобилями физических лиц. В большинстве случаев виновником оказывается именно автомобиль такси", — говорится в тексте пояснительной записки к проекту. При этом Журавлев апеллирует к результатам "неоднократно проводимых статистических исследований", однако воздерживается от точного указания их авторов, а также полученных цифр.

Также депутат полагает, что отсутствие полиса автогражданской ответственности у таксистов приводит к тому, что попавшие в аварию с ними автомобилисты "не могут получить выплаты за ремонт своего автомобиля" или же вынуждены "годами судиться" в попытке добиться денег.

Ранее Журавлев выступил соавтором проекта о предоставлении ветеранам боевых действий права на бесплатную парковку.