На Октябрьской набережной продадут офисно-складской комплекс

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги, на которых с молотка пустят три нежилых здания на Октябрьской набережной в Петербурге. Речь идет о домах №34к6, лит. А и №38, лит. АВ и БУ. Главное здание сдается под офисы, остальные используются в хозяйственных целях.

Комплекс сооружений примыкает к микрорайону жилых новостроек.

"С появлением Большого Смоленского моста, строительство которого стоит в планах развития города, привлекательность этой локации вырастет в разы, что, безусловно, отразится на стоимости квадратного метра недвижимости", - считает замглавы департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

По ее мысли, приобрести офисно-складские здания на Октябрьской набережной в 2023 году - своевременное и выгодное вложение денег.

Минимальная стартовая цена трех зданий на торгах 19 мая составит 138 млн рублей.

фото: пресс-служба РАД