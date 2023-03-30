На петербуржца завели дела об оскорблении чувств верующих и нападении на полицию

Следственный комитет начал преследование петербуржца, на неделе вступившего в дорожный конфликт с другими автовладельцами, а впоследствии - с попытавшимися его задержать сотрудниками ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, в одно производство объединили дела об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Инцидент начался с того, что в Приморском районе фигурант в ходе уличной ссоры нелицеприятно высказался по адресу целой религиозной группы. В тот же день дорожные полицейские нашли участника конфликта и предложили ему проехать в участок. Однако мужчина выразил отказ и применил насилие к правоохранителям, после чего ему удалось скрыться.

Сейчас его разыскивают, чтобы задержать и привлечь к ответственности.