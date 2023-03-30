Беглов выступил на съезде Совета муниципальных образований

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 марта выступил перед участниками съезда Совета муниципальных образований, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города поблагодарил депутатов и глав муниципальных советов за продуктивную работу.

— Мы единая команда. Команда жителей Санкт-Петербурга. Не один кто-то, а вместе. Мы должны так и дальше действовать во всех отношениях, не только в соответствии с нашими полномочиями, а вообще, — сказал Беглов.

На этой фразе присутствующие в зале начали хлопать.

Упомянул губернатор и про поддержку членов семей военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Также он отметил вклад муниципалов в патриотическое просвещение молодежи. В частности, рассказал о программе "Один день в армии", которую проводят в некоторых округах. В муниципальных патриотических мероприятиях приняли участие порядка 340 тысяч человек.

По расписанию программы Беглов должен был выступать 15 минут, однако его речь затянулась почти на час. Он успел обсудить благоустройство, школы, спорт, парки, бирюзовые автобусы, метро и тепловые сети, а также доход бюджета в 1 трлн рублей и критику недоброжелателей в адрес правительства.

Константин Леньков