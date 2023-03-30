Беглов отметил важность муниципальных СМИ в турбулентном мире

Губернатор Александр Беглов, выступая 30 марта на съезде Совета муниципальных образований Петербурга, заявил о важности муниципальной прессы. По его мнению, она помогает людям правильно ориентироваться в условиях всемирной турбулентности.

"Многие говорят: "Да что там муниципальные СМИ!" А я хочу сказать, что их читают, ими пользуются, их хорошо знают. Мы получаем соответствующие отклики. И я прошу вас (муниципальные власти - ЗАКС.Ру) продолжить эту работу. Особенно сейчас, когда турбулентность во всем мире, безусловно, и людям надо разъяснять, что происходит в этом мире", - сказал Беглов.

Губернатор также объявил задачу "вычистить, вымыть, благоустроить" все дворы и рассказал об успехах городских властей. Вместо заявленных 15 минут его выступление длилось почти час.