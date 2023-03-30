Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 19:42

Беглов отметил важность муниципальных СМИ в турбулентном мире

фото ЗакС политика Беглов отметил важность муниципальных СМИ в турбулентном мире

Губернатор Александр Беглов, выступая 30 марта на съезде Совета муниципальных образований Петербурга, заявил о важности муниципальной прессы. По его мнению, она помогает людям правильно ориентироваться в условиях всемирной турбулентности.

"Многие говорят: "Да что там муниципальные СМИ!" А я хочу сказать, что их читают, ими пользуются, их хорошо знают. Мы получаем соответствующие отклики. И я прошу вас (муниципальные власти - ЗАКС.Ру) продолжить эту работу. Особенно сейчас, когда турбулентность во всем мире, безусловно, и людям надо разъяснять, что происходит в этом мире", - сказал Беглов.

Губернатор также объявил задачу "вычистить, вымыть, благоустроить" все дворы и рассказал об успехах городских властей. Вместо заявленных 15 минут его выступление длилось почти час.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама